Reparto Covid riattivato nell'ospedale di Urbino

URBINO Sballottati da un reparto all'altro, richiamati dalla ferie, costretti a riorganizzare la propria vita come un navigatore che ricalcola costantemente il percorso tra aperture, chiusure e riaperture. Ci risiamo: oggi riaprirà il reparto Covid dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino. Nelle ultime 24 ore i pazienti positivi, quelli che la rete Covid non è più riuscita a dirottare verso altre strutture, sono saliti a una decina e l'ennesima giravolta appare inevitabile, con tutto quello che ne consegue. Prima di tutto, la frustrazione di chi quotidianamente in questo ospedale ci presta servizio e negli ultimi 10 giorni si è visto trattare «come burattini ma da chi non sa neppure muovere bene i fili. In questo caso sta emergendo tutta l'incompetenza dei vertici aziendali e della politica. Siamo stanchi, non ce la facciamo più» è stato lo sfogo degli operatori sanitari che, ieri, ricevuta la notizia dell'imminente riapertura del reparto Covid, hanno messo in allarme in sindacati. Sono stati dieci giorni emblematici, un sunto del «navigare a vista» in un mare già complicato di suo e che - particolare non di poco conto - non prevede al momento incentivi Covid per gli operatori che lavorano in questo ospedale. Come avevamo scritto: l'area con 10-12 letti per i contagiati, aperta il 23 e richiusa il 31 anche dopo le esternazioni del sindaco Gambini, era in grado di riaprire e operare (sulla carta almeno fino al 10 gennaio) in qualsiasi momento anche dopo la creazione di una nuova zona Covid, ricavata all'interno del Pronto soccorso, per i positivi in attesa di essere poi trasferiti in altre specifiche strutture Covid. Ora, la specifica struttura si trova nuovamente all'interno dell'ospedale ducale: è il reparto Covid. Era intuibile che sarebbe stato riaperto, «bastava seguire l'aumento dei contagi» hanno ripetuto gli operatori sanitari che, invece, si sono dovuti sorbire questo inutile e snervante balletto. Il personale sanitario, va ricordato, è stato sottratto agli altri reparti (solo tre sono stati lasciati in più al pronto soccorso) che, di fatto, hanno potuto assicurare solo le emergenze urgenze.

gia. mur.

