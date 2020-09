Referenti Covid per la scuola altro rebus prima del ritorno

LA DIDATTICA

PESARO Si apre la settimana decisiva per il ritorno a scuola e per la prima campanella ai tempi del Covid. Ultimi giorni per mettere a punto modalità di rientro in sicurezza, trasporti e fruizione di aule e spazi per la didattica in presenza e a distanza, dagli istituti superiori fino alle scuole media, alle primarie e alla materne. Restano però ancora questioni in sospeso, comuni a tutti gli istituti. Siamo al giro di boa sul nodo personale. L'ufficio scolastico provinciale sta ultimando le assegnazioni per il personale docente, e si attendono numeri più certi anche per gli organici aggiuntivi previsti dalle norme Covid. In corso invece la definizione del calendario dei trasporti per le linee scolastiche che il gestore Adriabus-Ami, conta di rendere pubblico sul sito entro la settimana. Infine ogni scuola è alle prese con l'informativa da inoltrare a studenti e famiglie per orari scaglionati e formazione delle classi, in presenza. Personale scolastico: si stanno completando le convocazioni per i posti disponibili a tempo determinato per docenti di sostegno nell'infanzia e nella primaria, e successivamente nelle prossime ore, si dovranno completare le nomine degli insegnanti a tempo determinato per l'infanzia, le primarie comunali e per le scuole secondarie, medie e superiori.

Cantiere aperto

«La scuola è così un cantiere aperto, e non solo per i lavori tecnici strutturali in corso in alcuni istituti commenta la dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale, Marcella Tinazzi sul fronte dei primi organici necessari in settimana il nostro ufficio procederà con la nomina di altri 100 collaboratori scolastici e una dozzina assistenti amministrativi. A seguire i docenti a contratto che copriranno i cosiddetti posti vacanti. Va chiarito poi anche un altro dubbio. Per quanto riguarda le nuove forniture dei banchi monoposto secondo le indicazioni del Ministero, non tutte le richieste di ordinativi potranno essere soddisfatte alla riapertura del 14 settembre, ma si dovrà attendere ottobre. Va ricordato però, che in ogni istituto scolastico sono stati eliminati i banchi doppi, in attesa delle forniture indicati, e nel frattempo si utilizzano quei banchi singoli che sono a disposizione dei plessi». «Per il momento spiega Lilli Gargamelli, referente Cgil Scuola solo per la provincia di Pesaro e per le cattedre vacanti, si parla di circa 200 insegnanti da nominare per infanzia e primaria, e a questi numeri vanno aggiunti gli insegnanti per le secondarie. Complessivamente quindi parliamo di circa 300 nuove nomine per i docenti. Personale questo inserito nelle graduatorie note di precari storici della scuola e in altri casi di regolarizzazione per incarichi di supplenza. Docenti comunque necessari a garantire da subito l'inizio della scuola in presenza». Ad amplificare l'ansia per il ritorno a scuola in presenza, ci sono poi dubbi e preoccupazioni dei docenti indicati quali referenti sanitari Covid dalla stessa scuola.

I distinguo

«Continuano ad arrivarci segnalazioni - puntualizza Gargamelli - L'ultimo caso, quello di un insegnante di una scuola media di Pesaro. Appaiono infatti ancora poco chiare le procedure secondo cui un docente indicato dalla scuola debba svolgere la funzione di referente sanitario Covid. Non sono chiare le modalità con cui l'insegnante debba fare da raccordo con il Dipartimento di Prevenzione Asur. Perplessità dalle maestre della primaria e dalla scuola media, dove non si parla comunque di una sottrazione di responsabilità a svolgere il ruolo di referente, ma si chiede una specifica formazione e chiarimenti dall'Area Vasta 1, sul tipo di responsabilità che ricade sull'insegnante referente e sull'iter da seguire, nel caso di un bimbo con sintomatologia in classe».

Letizia Francesconi

