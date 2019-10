Reddito di cittadinanza per il Job 900 gli idonei

L'OCCUPAZIONE

PESARO Reddito di Cittadinanza, a che punto siamo? A più di un mese dall'attivazione dei Navigator nei Centri per l'Impiego del nostro territorio, il responsabile del Job di Pesaro, Claudio Andreani fa il punto sul percorso in essere.

Il rodaggio

Dopo mesi di rodaggio, cambi in corsa e un po' di confusione iniziale nei rapporti Inps e Centri per l'Impiego, si preannuncia un periodo di intenso lavoro per gli addetti del nostro Centro per l'Impiego di via Della Robbia. Ora si fa sul serio, ma non mancano le criticità dell'ultima ora nella gestione della partita, così ci riferiscono le responsabili dei Caaf di Cgil e Cisl, dove le problematiche più rilevanti riguardano i casi di sospensione delle erogazioni del Reddito per mensilità precedenti. «Un nodo questo commenta Laura Aiudi, referente Caaf Cgil, che stiamo gestendo proprio da questo mese di ottobre». I numeri: «Sono complessivamente 900 i soggetti o nuclei familiari, che hanno i requisiti verificati dall' Inps e che il nostro Centro per l'Impiego dovrà prendersi in carico entra nel merito Claudio Andreani una platea questa che corrisponde alle domande accettate in questa fase sempre dall' Inps. Soggetti, che dobbiamo convocare per le verifiche, e sulla base dell'accordo con Anpal Servizi, la società specializzata a livello nazionale nelle politiche attive per il lavoro, abbiamo tempo fino al prossimo 15 dicembre per la verifica dei casi nei nostri uffici.

Passi decisivi

«Di tutta la platea una percentuale di soggetti, oltre il 50 per cento passeranno in carico all'Ambito Territoriale Sociale e ai Servizi sociali del Comune, mentre un terzo dei soggetti, potrebbe dalle verifiche in corso, essere escluso dal patto per il lavoro. I prossimi due mesi saranno decisivi, e già da una settimana sono partite le prime convocazioni. Si sta gestendo questa mole di lavoro con personale proprio del Job e con il supporto dei 5 Navigator assegnati al Job di Pesaro ma che ancora in questa fase iniziale, lavorano fianco a fianco con il personale dipendente». «Stiamo convocando l'intera platea di 900 soggetti suddivisi per nucleo familiare prosegue Andreani questo significa che c'è un database che prende come riferimento l'intera situazione reddituale e patrimoniale sulla base degli elenchi Inps degli ammessi.

L'accordo

«Il passo successivo, a partire dalle prime settimane di gennaio, sarà la stipula del cosiddetto patto per il lavoro e stiamo già pensando a percorsi personalizzati, nucleo per nucleo, dal momento che i soggetti che dovremo convocare al Job sono per la maggior parte già seguiti e conosciuti dai nostri servizi». Abbiamo provato a contattare all'ufficio del Job alcuni dei Navigator in servizio. C'è, ammettono qualche difficoltà nella gestione dei database, dove non è semplice distinguere fra i beneficiari pesaresi e i nuclei extracomunitari ma residenti in città, ma nell'insieme l'iter procede. 'iter

«Convocheremo i componenti del nucleo familiare che saranno seguiti dal Centro per l'impiego a gruppi di venti - ci spiega la ragazza Navigator l'obiettivo è per ciascuno di noi gestire circa 160 soggetti per completare le verifiche fra chi verrà preso in carico dal Job, e chi invece seguirà altri percorsi, per esempio con i Servizi Sociali del Comune, entro fine anno».

Intanto da qualche settimana anche il responsabile dell'Ambito Territoriale Sociale 1, Roberto Drago è in attesa che Inps attivi la piattaforma digitale per la gestione di tutta quella casistica, che confluirà ai Servizi Sociali attraverso i patti per l'inclusione sociale, ben diversi dai patti per il lavoro.

La piattaforma

«All'interno della nuova piattaforma che contiamo di attivare prima della fine anno spiega Drago rientrano tutti i Comuni parte del nostro Ambito Sociale. Il Protocollo sarà poi inviato a Inps e Ministero, e solo dopo il loro ok, potremo entrare nella piattaforma . Il patto per l'inclusione sociale riguarderà tutti quei casi di povertà estrema più complessi, e che riguardano anche quei nuclei con situazioni di disabilità gravi, dipendenze o problematiche sociali».

Letizia Francesconi

