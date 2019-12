Redditi, Delle Noci in vetta In aula è Mariani il più ricco

LA TRASPARENZA

PESARO Antonello Delle Noci si riprende il titolo di più ricco del Comune, è l'unico a superare i 100.00 euro. Stefano Mariani e Sergio Castellani i consiglieri comunali con maggiore reddito. Tra le donne, in una ipotetica classifica che esclude tutti i colleghi uomini, Giuliana Ceccarelli in giunta e Camilla Murgia nell'assise.

Il sito

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione amministrazione trasparente, i redditi, relativi all'anno 2018, dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o governo. Gli obblighi di pubblicazione sono legati al decreto legislativo 33/2013, modificato dal decreto legislativo 97/2016. Un rituale che se da un lato risponde a una esigenza di democrazia e trasparenza dall'altro suscita nei cittadini una curiosità popolana che assomiglia al gusto mai passato di moda di guardare da un buco della chiave. E se la curiosità è donna senza dubbio lo spioncino è maschio.

Rispetto alle dichiarazioni 2017, le ultime relative a consiglieri e assessori del precedente mandato amministrativo, l'assessore Delle Noci risale nella classifica generale dal terzo al primo posto, dopo l'uscita dal gruppo degli eletti, degli ex consiglieri Cristina Amadori e Alessandro Bettini. Delle Noci ha dichiarato, nel 2018, 111.847 euro (reddito lordo complessivo, così come tutti quelli che seguono degli altri consiglieri e assessori), l'unico a superare i 100.000 euro. Non li raggiunge i cinque zeri per un soffio, e si piazza al secondo posto, il consigliere del Faro Stefano Mariani con 99.435 euro. Poi una donna, l'assessore Giuliana Ceccarelli (91.902 euro).

La lista

Ecco la lista completa degli amministratori e le relative dichiarazioni dei redditi rese pubbliche. Sindaco e assessori: dopo Delle Noci e Ceccarelli, ci sono Andrea Nobili (71.539 euro), Matteo Ricci (58.310), Sara Mengucci (36.176), Enzo Belloni (34.623), Heidi Morotti (23.861), Riccardo Pozzi (6.944). Non sono presenti sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente, le dichiarazioni dei redditi degli assessori Daniele Vimini e Mila Della Dora. Passiamo ai consiglieri comunali: dopo Stefano Mariani, Sergio Castellani Una Città in Comune (83.670), Giampiero Bellucci Pd (55.302), Lorenzo Lugli M5S (44.704), Nicola Baiocchi Prima C'è Pesaro-Fdi (41.861), Luca Pandolfi Forza Pesaro-ungrabelpo' (41.015), Vittorio Petretti Forza Pesaro-ungrabelpo'(40.267), Luigi Iacopini Forza Pesaro-ungrabelpo'(40.023), Roberto Biagiotti Lega (38.692), Rito Briglia Pd (36.048), Andrea Marchionni Lega (32.687), Camilla Murgia Una Città in Comune (32.668), Dario Andreolli Lega (31.394), Massimiliano Amadori Pd (30.722), Francesco Totaro Lega (30.342), Carlo Rossi Pd (29.543), Michele Redaelli Forza Italia (27.972), Lorenzo Montesi Pd (27.562), Tomas Nobili Forza Pesaro-ungrabelpo' (27.557), Michele Gambini Pd (26.874), Anna Maria Mattioli Pd (26.473), Maria Rosa Conti Pd(26.250), Chiara Panicali Pd (20.787), Silvia Terenzi Pd (20.438), Emanuele Gambini Prima C'è Pesaro-Fdi (20.265), Lisetta Sperindei M5S (20.126), Marco Perugini Pd (17.609), Francesca Frenquellucci M5S (15.745), Giovanni Dallasta Lega (11.292), Luca Di Dario Pagnoni Pd (7.566).

Chi non c'è

Non solo le denunce dei redditi del vicesindaco Daniele Vimini e dell'assessore allo Sport Mila della Dora mancano all'appello. Il consigliere Guerrino Amadori Forza Pesaro-ungrabelpo' dichiara che per l'anno 2018 non ha prodotto dichiarazione dei redditi, in quanto non soggetto a tale obbligo. Nella pagina della consigliera Giulia Marchionni Prima C'è Pesaro-Fdi non c'è la dichiarazione dei redditi, ma il modello con la dichiarazione di un incarico ricoperto presso enti privati (incarico senza compenso).

I rimborsi

Sono pubblicati anche i rimborsi spese delle trasferte del sindaco: nel 2018, spese per 3.971 euro. Nel 2019, fino a giugno, 707 euro. Il sindaco Matteo Ricci ( che si è distinto per la battaglia a favore dei colleghi dei piccoli Comuni chiedendo per loro indennità decorose) pubblica anche le buste paga mensili: quella di gennaio 2019, riporta un compenso netto di 2.788 euro. La busta paga di novembre, l'ultima disponibile, è di 2.893 euro.

Thomas Delbianco

