Rebus pass negli asili Il Comune individua le figure-controllori

PESARO Per controllare l'ingresso con Green pass ai nidi e ai plessi comunali all'infanzia e definire i ruoli, l'Amministrazione comunale ha varato l'ultima disposizione a firma della dirigenza dei servizi educativi. Il provvedimento individua e specifica, a una manciata di settimane dalla riapertura dei plessi, quel personale preposto al controllo delle certificazioni su genitori e familiari che accompagnano i piccoli o restano all'interno per il loro inserimento. In sostanza tutto il personale stabile all'interno delle strutture educative potrà essere delegato, non solo comunale ma anche in forza alle cooperative, tra queste sia figure educative che ausiliarie: dipenderà dalle necessità e dalle circostanze delle verifiche.

La decisione

La decisione è stata resa nota giovedì pomeriggio, proprio quando in videoconferenza era in corso l'assemblea sindacale che ha riunito le insegnanti dei servizi all'infanzia dei Comuni di Pesaro e Fano. Circa 200 le educatrici collegate con i referenti della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl e Uil. Ma i sindacati esprimono perplessità. «Non è sufficiente un provvedimento che indica nuove modalità di controllo sul pass rilanciano Vania Sciumbata (Fp Cgil) e Maria Grazie Tiritiello (Uil Fpl) anche perché leggendo la comunicazione, sembra che il controllo può essere demandato anche alle educatrici stesse, e questo così non va». La comunicazione: il provvedimento indica chi è autorizzato a controllare la certificazione verde su quanti accedono dall'esterno.

La comunicazione

«Ad essere delegato ai controlli si legge è sostanzialmente tutto quel personale in servizio stabile nelle sede dei nidi e delle scuole materne, sia educativo che ausiliario, poichè chiunque di loro potrebbe trovarsi nell'esigenza e nella condizione di effettuare il controllo per l'ingresso ai locali di un esterno: genitori, lavoratori o altro. La stessa disposizione vale per il personale educativo e non, in forza alle cooperative, che riceverà incarico analogo dai propri datori di lavoro». Le procedure di controllo sono quelle già in uso, attraverso l'utilizzo dell'applicazione di lettura del QR Code della certificazione tramite applicazione su tablet o cellulare.Dai sindacati arriva l'immediata controproposta. «Si destini altro personale o si permetta l'ingresso dell'accompagnatore internamente in una zona filtro senza esibire il pass» questa la richiesta emersa in assemblea. «La richiesta all'assessorato e al dirigente dei servizi Educativi entrano nel merito Sciumbata e Tiritiello è trasferire l'onere del controllo sul Green pass ad altre figure prese all'esterno e non fra il personale in forza ai servizi comunali, compreso il personale Ata».

Le proposte

«Le educatrici dei nidi e dei plessi all'infanzia di Pesaro riferisce Sciumbata hanno lamentato in assemblea proprio l'attuale organizzazione e gestione del controllo sulle famiglie. Parliamo di bimbi molto piccoli dai sei mesi fino ai tre-quattro anni, e per questo il genitore tende ad accompagnare il bambino fino all'ingresso interno della struttura. In questo caso le difficoltà quotidiane sul controllo del pass sono le più svariate, per esempio il genitore o i nonni che si presentano con un certificato solo cartaceo e a volte stropicciato e difficilmente leggibile dall'applicazione, o altri casi il cui il Green pass viene dimenticato in auto o a casa. E così spesso capita che l'educatrice che controlla proprio quel genitore che in quella giornata rimane all'interno del plesso per l'inserimento, perde anche venti minuti e forse di più per risolvere inghippi e problematiche. Un'incombenza difficile anche per il personale ausiliario, che a rotazione deve necessariamente lasciare la postazione e uscire all'esterno. Per questo maestre ed educatrici chiedono la possibilità di reperire altro personale dedicato, che effettui il controllo sempre prima dell'ingresso oppure attivare all'interno dei nidi un'area filtro, per intenderci simile al triage di sanificazione e misurazione della temperatura attivo un anno fa, dove i genitori possono entrare liberamente ma senza esibire il Green pass, dal momento che si tratta davvero di un paio di minuti in uno spazio protetto, solo per lasciare il bambino».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

