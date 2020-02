Racconti di storie d'ospedale

IL POST

PESARO Una intera giornata in ospedale a gestire routine ed emergenze. Poi il medico, sono passate le 23, torna verso casa: «Esci e trovi loro gli infermieri, che montano tende fuori dell'ospedale, lavano ambulanze con varechina, fanno il loro lavoro a testa bassa, senza fiatare col loro sorriso. Buonanotte dottò! Ecco questi siamo noi. Poveri cristi di un ospedaletto di provincia che molti sbeffeggiato e insultano. Eppure, ci siamo, ogni giorno ogni notte ogni volta. E ci saremo anche ora, che questa brutta storia sta terrorizzando l'Italia. Saremo al nostro posto anche se non siamo brillanti e lucenti come i grandi istituti, ma coraggiosi, umili e professionali. Portate rispetto per chi sta fermo quando tutto intorno c'è vento». Questo un breve estratto del lungo post del primario di chirurgia di Marche Nord Alberto Patriti. La riflessione è di un suo collega di Perugia, Guido Alemagni Pimpinelli e lui la condivide su Fb, innescando una virtuosa escalation di commenti e condivisioni. Un omaggio a chi non si tira indietro e vive in prima linea come fosse normalità. Un pensiero a tutti noi che confidiamo in loro anche per farci passare la paura.

