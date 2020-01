Raccolta di firme in via Passeri In 100 per chiedere i posti auto

LA PROTESTA

PESARO Sosta in Ztl: presentata una raccolta firme sottoscritta da residenti e attività commerciali di via Passeri per chiedere parcheggi regolamentati e una revisione dell'attuale sosta, che crea non pochi problemi soprattutto a chi risiede e non trova mai un posto per parcheggiare.

Il disagio

Che il problema della mancanza di parcheggi in tutto il centro sia particolarmente sentito lo dimostra anche il numero di verbali elevati dalla polizia locale per sosta selvaggia e accessi non regolamentati, verbali che hanno numeri altissimi. E' recente la delibera comunale che affida a Pesaro Parcheggi il servizio di gestione e controllo dei permessi rilasciati ai residenti. Servizio, fino allo scorso anno gestito dalla polizia municipale. L'obiettivo da raggiungere è procedere a una revisione del numero dei permessi attualmente rilasciati con l'obiettivo di ridurli analizzando nel merito i reali diritti e le reali esigenze.

La petizione

Un documento di due pagine allegato a cento firme finora raccolte, indirizzato al sindaco Ricci, alla giunta e all'attenzione dell'ufficio Viabilità, protocollato dagli uffici il 3 gennaio scorso. In 7 punti sono elencate le criticità per mobilità e sosta di questa parte del centro. «Si chiede all'Amministrazione scrivono nel documento, di cui sono portavoce l'avvocato Siepi e il gestore del bar Antaldi di riservare in via provvisoria alcuni posti auto contrassegnati dalle strisce blu in tutto il tratto di via Passeri antistante porta San Giovanni, tutto a seguito del numero insufficiente di stalli esistenti se rapportato al numero dei residenti. Se questa soluzione non fosse praticabile, si chiede la possibilità per i residenti stessi di parcheggiare gratuitamente in alcuni di questi spazi, che sono dislocati sul lato sinistro della via. Si chiede anche la possibilità di rivedere l'attuale segnaletica di divieto di sosta e fermata all'interno del perimetro Ztl, consentendo ai soli residenti di via Passeri e delle vie adiacenti la fermata e la sosta almeno la sera, quando le criticità sarebbero minori, dalle 20 alle 9 del mattino successivo. In questo modo potrebbe essere revocato il divieto di sosta e fermata su via Passeri, attualmente vigente sul lato sinistro, in direzione porta Rimini-piazzale Lazzarini, nel tratto compreso fra via Mazzini e via Mazza. Altre poi le richieste finite sul tavolo dell'Amministrazione comunale, fra cui la revisione dei permessi per le consegne dei mezzi di carico-scarico. Tutto, in una situazione attuale in cui nelle ore centrali della giornata si creano spesso ingorghi. Per questo i residenti chiedono di valutare sì la concessione di permessi per il transito e la relativa sosta ai mezzi commerciali, ma a orari diversi rispetto a quelli in vigore, con un accesso contingentato dalle 5 alle 10 del mattino, per snellire il traffico sulle vie secondarie all'asse centrale, oltre a chiedere una segnaletica dedicata e controlli dei vigili per far rispettare il limite di velocità a chi accede in queste vie».

I controlli

Intanto sono in aumento i verbali notificati dalla polizia locale ai pesaresi per l'accesso non consentito in ztl. Questo, ci mostrano i dati 2019-2018 resi noti dall'ufficio Gea, coordinato dal maggiore Gianluca Guerra. Sono oltre 11mila i verbali accertati nel corso del 2019 dal sistema di controllo automatico e di videosorveglianza di tutti i varchi. A questo numero già alto si aggiungono 636 infrazioni rilevate dagli agenti. Nel 2018 invece i verbali per la violazione dei varchi erano stati poco più di 9. 400 oltre a 471 verbali accertati dai vigili. L'importo della sanzione che viene recapitata al domicilio dell'utente va da un minimo di 70 euro a un massimo di 335.

Le sanzioni

Nel corso di questo mese l'attenzione degli agenti, spiega il maggiore, si sta concentrando in particolare sul traffico e sulle emissioni dei veicoli che non rispettano il divieto di circolazione, perché inquinanti. I controlli sono tanti e in tutte le aree cittadine indicate dall'ordinanza e interessano soprattutto quei veicoli euro sei diesel ritenuti fra i più inquinanti. Solo pochi giorni fa un pensionato che accedeva al perimetro di piazzale Matteotti-Rocca Costanza con un veicolo euro 2 diesel è stato multato per 168 euro. Le pattuglie degli agenti in campo sono diverse e la zone presidiate cambiano quotidianamente. Pesaresi, comunque attenti al rispetto dell'ordinanza, visti che i veicoli multati sono stati solo un paio nel 2018 così come nel 2019.

Letizia Francesconi

