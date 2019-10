«Qui la Ztl è un colabrodo tutti in balìa di auto e bici»

IL CASO

PESARO Via Curiel è una delle strade laterali del centro storico a vocazione prevalentemente commerciale. Ma oggi da luogo di ritrovo è sempre più via di passaggio, dove si incontra chi entra e chi esce dal centro storico o da piazzale Lazzarini. I commercianti uniscono le forze e fanno pressing sull'Amministrazione sollecitando interventi di arredo urbano.

Invertire la rotta

«Da via di passaggio, diventi una via di passeggio». Davide Ippaso, segretario Confcommercio chiede di migliorarne l'appeal e la fruizione. Un naturale prolungamento di via Passeri, come i tecnici degli uffici Nuove Opere immaginano questo asse, dopo i lavori di riqualificazione previsti proprio per via Passeri entro il 2020. «La criticità più evidente di via Curiel - entra nel merito Davide Ippaso è l'assenza di un varco Ztl presidiato con telecamere, che monitori gli accessi autorizzati. Un problema che si trascina da tempo e che rende difficile la viabilità e a questo si aggiungono le esigenze di commercianti e residenti, senza dimenticare che da qui si arriva diretti al teatro Rossini». Il Comune già lo scorso anno aveva annunciato l'acquisto di telecamere per coprire altri accessi Ztl. «L'accesso fra via Curiel e piazzale Lazzarini rientra in questo progetto spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Enzo Belloni ma si dovrà attendere almeno 6-8 mesi per le autorizzazioni e i tempi di gara per la fornitura della videosorveglianza».

Le prospettive

«Serve maggior decoro. Così com'è per chi arriva da piazzale Lazzarini, via Curiel passa inosservata, fra auto e bici un po' ovunque e poco spazio per passeggiare e fermarsi commenta Anna Vichi, titolare del negozio di abbigliamento Alice -. C'è un po' di caos, sono riuscita comunque ad aprire un varco libero e abbellito da fioriere di fronte al negozio. E' questa una soluzione che chiedono un po' tutti i negozianti della via per dare al pesarese o al turista un'immagine migliore». Mesi fa, il sindaco Ricci e l'assessore Belloni avevano incontrato alcuni commercianti della via fra il piazzale e Galleria Roma. Ecco cosa vorrebbe fare l'Amministrazione. L'idea che dovrà tradursi in un progetto concreto, vede via Curiel, rinnovata nell'arredo come prosecuzione naturale di via Passeri. Oltre al miglioramento della pavimentazione quindi, resterebbero da inserire sedute di dimensioni contenute, di colore chiaro e simili ad altre già posizionate nelle piazzette del centro, e poi fioriere fra le sedute e l'ingresso dei negozi. Via invece le vecchie rastrelliere per bici, che il Comune vorrebbe spostare su via delle Contramine fra l'ingresso al supermarket Coal e l'edicola.

Le criticità

Anche Merlyn Maita, titolare dell'omonimo negozio di pelletteria, rilancia sul nuovo arredo. «Avere di fronte alle nostre attività queste rastrelliere in ferro pesante, dove ci sono anche biciclette ammalorate, che da anni sono lì non dà certo una bella immagine. Vorremo avere l'opportunità di creare delle aperture e dei varchi liberi, di fronte alle nostre attività. L'ideale sarebbe posizionare lungo tutta la via, fioriere e piantumazioni». L'altra criticità è legata poi all'appeal e agli eventi. «In prospettiva del periodo natalizio, le luminarie sono poche e vengono messe in modo sparso. La via è illuminata a metà. Chiediamo più attenzione anche per gli addobbi natalizi». Perché iniziative, stand o mercatini, devono fermarsi solo nelle vie principali o in piazzale Lazzarini?

Il format

Gli esercenti insieme a Davide Ippaso, chiedono per questo, che soprattutto in certe periodi dell'anno, nelle festività o durante la stagione estiva e in concomitanza con il Rossini Opera Festival, venga studiato un format che inserisca anche l'asse via Passeri, via Curiel e piazzale Lazzarini, come luogo attrattivo per piccoli eventi live, stand o mercatini, magari in modo itinerante. C'è attesa e c'è chi continua a credere nel centro storico, come Simona che vuole aprire una nuova attività nello spazio lasciato vuoto qualche mese fa, di fronte alla filiale Ubi Banca per portare abbigliamento made in Italy e di medio alto livello. Risalendo la via, in direzione di piazzale Carducci, incontriamo Donatella Costantini, storica calzolaia. «Manca una visione d'insieme. In alcuni tratti via Curiel è spenta e poco decorosa rimarca anche per il verde siamo costretti a curarcelo da soli e ogni commerciante fa da sé. Il risultato poi è la mancanza di un arredo uniforme. Alcuni spazi poi sono vuoti, proprio come l'ex ristorantino Voglia di Mare. Di fronte è rimasto solo un gazebo esterno che però la sera diventa spesso meta di bivacchi e degrado. Per questo andrebbe fatto rimuovere».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA