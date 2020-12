Quello strano via-vai in zona rossa ha fatto scoprire lo spaccio di coca

L'INDAGINE

PESARO Uno strano andirivieni dalla sua abitazione a Gabicce. Un viavai di ragazzi che ha fatto insospettire i carabinieri tanto da accende un faro su quel ragazzo di appena 19 anni, albanese, disoccupato. L'occasione è stata quella di un controllo in strada, durante una serie di verifiche sul rispetto delle normative per il covid. I militari hanno quindi perquisito anche la casa del ragazzo e qui hanno trovato 10 dosi di cocaina già divisa più 1400 euro in contanti, ritenuto provento di spaccio. Il ragazzo aveva in casa anche i soliti strumenti del mestiere come il bilancino di precisione, le bustine da confezionamento e soprattutto un'agenda con l'annotazione dei flussi di vendita e nomi dei clienti. Tutto materiale sequestrato dai carabinieri di Gabicce che stanno portando avanti le indagini.

L'obiettivo

L'obiettivo è capire non solo la rete dei clienti ma la quantità movimentata e i canali di approvvigionamento. Il giovane è stato arrestato per spaccio e durante la direttissima di ieri ha patteggiato 1 anni e 4 mesi. Sarà espulso dal territorio nazionale perché aveva già, nonostante la giovane età una lunga lista di precedenti. Negli ultimi due giorni i carabinieri della Compagnia di Pesaro hanno sventato un giro di droga, cocaina, importante. Prima l'arresto a Pesaro della coppia albanese di 60enni trovati con 900 grammi di cocaina e poi l'albanese di Gabicce, con un notes pieno di clienti e conti. Tutta droga destinata ai giovani e non solo per le feste natalizie. Un segnale evidente che nonostante il lockdown, la chiusura dei locali e meno occasioni di ritrovo il consumo è comunque alto. Sempre nella giornata di ieri i carabinieri hanno anche denunciato una cittadina del Kazakistan di 34 anni trovata a Gabicce. Durante il controllo è emerso che avrebbe dovuto seguire l'obbligo di dimora a Tavullia, eppure era a spasso, violando le disposizioni. L'obbligo era stato impartito dal Gip di Rimini per una rapina a un tabacchi a cui aveva preso parte il 9 febbraio scorso a Misano Adriatico assieme ad altri due uomini di 40 anni. La rapina era stata eseguita materialmente da un solo uomo con il volto coperto da un casco e completamente vestito di nero. Era entrato con la scusa di un acquisto all'ultimo minuto, ma poi aveva strattonato la dipendente facendosi dare circa 2mila e 500 euro oltre a numerose stecche di sigarette e gratta e vinci. A incastrare i malviventi, che hanno agito in concorso tra loro, l'analisi dei filmati di videosorveglianza e la ricostruzione dei flussi di spendita e cambio dei gratta e vinci presi la notte del colpo, attraverso un giro delle tabaccherie del Riminese e del Pesarese. In pratica erano entrati in diverse tabaccherie per incassare le vincite. E con loro c'era proprio la cittadina kazaka.

Luigi Benelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA