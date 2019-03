Quasi 11mila famiglie attendono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono circa 11mila le famiglie nella fascia di povertà residenti nella provincia di Pesaro-Urbino che potrebbero rientrare nel reddito di cittadinanza. Cio significa che oltre 26mila persone possono sperare negli incentivi governativi, un numero molto vicino ai disoccupati iscritti ai tre centri per l'impiego provinciali di Pesaro, Fano e Urbino. Vivere con meno di 651 euro al mese. E' questa la soglia di reddito sotto la quale si viene considerati poveri. Reddito che sale a 1.085 euro per una famiglia di due persone, a 1.443 euro per una...