Puntavano alle pistole dei vigili urbani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BLITZFOSSOMBRONE Episodio inquietante. Avevano in animo di trafugare le armi della polizia locale dall'armadietto blindato che ha resistito al tentativo di effrazione. Nella notte tra il 21 e 22 dicembre ignoti sono penetrati nottetempo, nei locali del comando della polizia locale di Fossombrone. Come ha confermato il sindaco Gabriele Bonci ├Ę andato a vuoto il furto delle pistole perch├ę gli ignoti incursori non sono riusciti ad aprire il contenitore. La vicenda non ├Ę passata in secondo piano e viene ritenuta preoccupante se ├Ę vero che,...