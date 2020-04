Prosegue lentamente la curva discendente dei contagi anche se siamo lontani dal cessato allarme. A partire dalle dieci vittime pesaresi mietute ieri dal coronavirus. Tra questa anche il decesso di un 44enne di Gradara e di un 55enne di Fano del quale non sono segnalate patologie pregresse. Sono ancora una volta i numeri a dare il polso della situazione nelle strutture sanitarie. Nel nostro territorio sono ancora 43 le persone ricoverate in terapia intensiva, 137 i pazienti in terapia semi intensiva e 49 nei reparti ordinari. Altri 44 pazienti sono invece ricoverati a Fossombrone (26) e al Galantara (26). In isolamento domiciliare ci sono tra i tanti anche 343 operatori sanitari. Scrive Massimo Agostini, medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. «Sembra che le misure di distanziamento sociale stanno dando dei risultati. Occorre però proseguire su questa strada affinché la percentuale di nuovi casi giornalieri diventi inferiore e non superiore a quella dei giorni precedenti, mantenendo poi la riduzione progressiva. La curva epidemica sta infatti dimostrando un andamento più appiattito, ma non si è ancora raggiunto il plateau che preannuncerebbe la possibile decrescita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA