Prorogate le concessioni balneari «Ora i bagnini investano in qualità»

IL TURISMOPESARO I bagnini di Pesaro tirano un sospiro di sollievo, concessioni salve per altri 15 anni. Nel cuore dell'estate, nel periodo clou della stagione balneare, arriva una notizia per i bagnini locali che garantisce di scrollarsi di dosso, almeno per un po' di tempo, la spada di Damocle sopra i propri stabilimenti balneari. La stabilizzazioneLa giunta ha approvato, a questo proposito, una delibera che dà attuazione della Legge di Bilancio dello Stato sulle concessioni demaniali marittime fino al 2033. «Vogliamo consentire agli...