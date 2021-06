Promenade dal teatro alla Palla La statale diventa un sottopasso

IL PROGETTO

PESARO Passeggiata pedonale e pista ciclabile continua fra viale della Vittoria e viale della Repubblica con il tunnel che interra la Statale. Stop alla sosta in largo Aldo Moro ma si apre alla possibilità di un parking multipiano da realizzare negli spazi del vicino complesso edilizio, ex Bramante. Sono questi i punti di forza del progetto di fattibilità per l'interramento del tratto di Statale 16 e la trasformazione urbana, che ne consegue. Lo studio di fattibilità è stato curato e redatto dal giovane ingegnere di Sassofeltrio, Marco Bianchi.

Il primo passo

Questo è solo il primo passo, perché Amministrazione comunale da una parte e dall'altra Fondo immobiliare privato, proprietario dell'ex Bramante, stanno dialogando proprio per unire l'intervento infrastrutturale al recupero architettonico del contenitore. «Si sta procedendo nella direzione già anticipata dal sindaco commenta a caldo, William Guerra, referente del fondo d'investimento privato». Le trattative fra Amministrazione e Immobiliare sono riprese in maniera costante nelle ultime settimane, dopo l'approvazione in giunta comunale del piano tecnico di fattibilità, e ora si cerca la quadra per la modifica alla viabilità e alla sosta fra zona mare e ingresso al centro città. L'ambizioso progetto annunciato dal sindaco Matteo Ricci, che vede impegnato il servizio comunale Lavori Pubblici e Nuove Opere, ha richiesto prima una serie di indagini geologiche e geotecniche del terreno, poi la valutazione arrivata dalla dottoressa Laura Cerri della Soprintendenza per l' impatto archeologico, e ora la differenza la faranno tempi e risorse economiche pubblico-private, strettamente collegate al recupero edilizio dell'ex Bramante, che ricordiamo passato di mano da Cassa Depositi e Prestiti ad un Fondo immobiliare. Non è escluso però l'eventuale ingresso di nuovi investitori partner o ancora un passaggio di proprietà.

L'intervento

La soluzione progettuale pensata dall'ingegnere Bianchi, separa in modo netto i flussi di traffico, rispetto al transito e al flusso veicolare crescente nord-sud di quella porzione di Statale fra centro e mare. Il sottopasso avrà un'altezza a norma di legge di 5 metri rispetto al piano stradale ma la parte più interessante di questo intervento riguarda la trasformazione viaria e urbanistica di una parte di città. Dove oggi si parcheggia, spesso in doppia fila per una sosta veloce su Largo Aldo Moro fra il marciapiede, la ciclabile e l'ingresso ad attività come la farmacia, la parrucchieria o i chioschi, le auto saranno eliminate e proprio in quel punto inizierà la piazzetta pedonale, che si prolungherà congiungendo di fatto viale della Vittoria a viale della Repubblica. L'innesto del sottopasso, dove la Statale verrà interrata, è previsto all'altezza dell'attuale impianto semaforico, che oggi invece taglia a metà il collegamento fra centro storico e zona mare. Una piccola rivoluzione inevitabilmente interesserà anche la viabilità secondaria in entrata e in uscita dalla Statale.

Gli approfondimenti

«Il tunnel vero e proprio o lo realizzerà l'Amministrazione tramite proprio affidamento o sarà in capo alla proprietà dell'ex Bramante conferma l'immobiliarista Guerra investitori e tecnici sono al lavoro per le valutazioni del caso, e se da un lato si prosegue più celermente con il progetto edilizio di recupero conservativo per la trasformazione a residenziale e servizi del Bramante, dall'altro sono in corso approfondimenti sull'interramento per capire chi farà cosa». L'ipotesi da approfondire, a piano di fattibilità definitivo, potrebbe essere una convenzione pubblico-privata. Da quanto finora è dato sapere, è in corso di perfezionamento un accordo con la proprietà del complesso Bramante per realizzare parallelamente all'intervento del sottopasso un parking su due livelli, parte integrante del progetto edilizio, dove recuperare non solo i posti auto che si perderanno per la piazzetta pedonale di Largo Aldo Moro, ma a beneficio del centro e dell'accesso alla Ztl mare, dando quel respiro, atteso da decenni al problema della sosta.

Rivoluzione viabilità

il secondo step per arrivare all'approvazione del progetto esecutivo nei prossimi mesi, dovrà tenere in considerazione una serie di variabili e verifiche: mappatura dei sottoservizi con indagini anche georadar e soprattutto una modifica alla viabilità in ingresso e in uscita dalle vie laterali per creare un raccordo fra tratti di Statale che attraversano la città e la zona mare. Fra le ipotesi al vaglio dei tecnici alla Viabilità dovrà essere approfondito un primo accesso da viale Zara , in corrispondenza della congiunzione con piazzale Innocenti , dove potrebbe essere previsto un primo rondò, e un secondo all'altezza di via Don Minzoni-via Marsala per una connessione diretta fra il tratto all'altezza di Rocca Costanza e l'accesso alla zona mare.

Letizia Francesconi

