Progetto Vuelle per il Facchini in 25 anni ricavi per 6,2 milioni

L'IMPIANTO

PESARO Impianto sportivo di via Togliatti, ecco il piano di gestione per ripianare i conti: la proposta è di Casa Vuelle si estende fino al 2045 e ipotizza e 6,2 milioni di euro di ricavi. E' un documento di 8 pagine elaborato da una società di consulenza per conto della Victoria Libertas. E riporta l'analisi economica della gestione del complesso sportivo Adriano Facchini. E' stato pubblicato dal Comune insieme alla delibera di giunta con il via libera agli indirizzi per valorizzare il complesso di via Togliatti e la convenzione con la Federazione Italiana Pentathlon Moderno, presentata di recente in video collegamento dal Coni di Roma.

Il protocollo

Protocollo che prevede un investimento del Comune di 2 milioni di euro, con l'accensione di un mutuo, per completare la struttura. Nell'accordo stipulato, la Fipm ha ritenuto la proposta base presentata dalla Vuelle idonea per l'avvio di una procedura pubblica di scelta del gestore. Ed è proprio in questa prospettiva, e in attesa della gara di gestione, che la Vuelle ha presentato il piano gestionale. «Si può stimare una cifra d'affari della piscina verso l'utenza esterna in un range compreso tra i 500.000 e 750 mila euro annui. Si prevede un'utenza compresa tra i 1500 e i 3 mila frequentatori annui tra abbonati e semplici ingressi di nuoto libero. La zona bar e punto ristoro - si legge nel documento - è particolarmente di pregio sia per l'ampia metratura sia per la possibilità di ingresso anche indipendente rispetto al complesso sportivo. La media dei valori degli affitti al metro quadro è comunque molto variabile passando da un minimo di 4 euro al mese a metro quadro a 16 euro.

Il centro giovanile

«Considerando anche che la presenza del centro giovanile della Vl Basket Pesaro rappresenterà un volano positivo per tutte le aree dell'impianto, si è ritenuto congruo un valore medio di 13,55 euro mensili al metro quadro per un valore di affitto mensili di 4200 euro e annuo di 50 mila e 400 euro. Per la palestra, un affitto mensile al metro quadro assolutamente sostenibile di 4 euro al metro quadro/mese per un totale di affitto mensile pari a 3.134,80 euro e annuo pari a 37.617 euro al metro quadro». Si va avanti con l'analisi di altri spazi: «La superficie dedicata al Centro Medico e Diagnostico è significativa. Si pensa che Vl Basket sarà un forte volano attrattivo il che si ripercuoterà sul livello degli affitti. Si è pertanto ritenuto congruo un affitto mensile al metro quadro di 23,26 euro, vale a dire un valore mensile di 5 mila euro e annuo di 60 mila euro».

Le proiezioni

Nella parte relativa alle proiezione dei dati economici, lo studio Vuelle rileva che i dati sono stati considerati sull'asse della concessione, limitatamente al tempo necessario per il rimborso del mutuo contratto dal concessionario (Fipm). Si sono analizzati i primi 4 esercizi a partire dall'anno corrente 2021, ipotizzando quindi che al quarto esercizio, vale a dire il 2024, i ricavi prospettati possano essere considerati a pieno regime. Le cifre dei ricavi, che tengono conto anche del canone di concessione alla Fipm (80 mila euro il primo anno, 90 mila il secondo, 100 mila il terzo, e dal quarto fino al 25esimo anno canone di gestione pari al 70% dei ricavi complessivi derivanti dalla gestione del centro sportivo al netto di eventuali spese dirette di gestione inerenti ed adeguatamente documentate, con un tetto massimo di 140 mila euro annui) vengono riportate nel dettaglio: 124.405 euro nel 2021, 159 mila euro nel 2022, 201.013 euro nel 2021, 248.017 euro nel 2024. E 260.418 euro nel 2025 e a seguire in tutti gli anni successivi fono al 2045. Nel complesso, per una gestione di 25 anni, 6,2 milioni di euro di ricavi.

La società

La società di consulenza che ha redatto il progetto è la HSS Srl con sede legale a Latina. Hss s.r.l. nasce nel 2007 avendo come target la consulenza amministrativa, direzionale e strategia per le Pubbliche Amministrazioni e per le Aziende Private nei settori dei servizi pubblici locali e della costruzione e gestione di opere pubbliche ed infrastrutture, soprattutto tramite modelli di Partenariato Pubblico Privato PPP. Socio fondatore ed Amministratore Unico di HSS s.r.l. è il . Silvano Morandi, che ha ricoperto nella sua carriera ruoli di prestigio in un grande gruppo francese, numero uno al mondo nella gestione dei servizi pubblici locali con oltre 320.000 dipendenti ed un fatturato complessivo di circa 30 miliardi di euro.

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA