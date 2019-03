Progetti del cuore donato all'Ant furgone speciale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SOLIDARIETÀPESARO «Pesaro è una città solidale i cui cittadini non esitano a tendere la mano a chi si trova in una condizione di fragilità e bisogno: progetti come questo, che recano aiuto ad una realtà benefica consolidata e importante come la Ant, costituiscono la parte più bella dello spirito cittadino» afferma il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, presente insieme al presidente della Regione Luca Ceriscioli, al consigliere regionale Andrea Biancani e all'assessore alla Solidarietà Sara Mengucci alla cerimonia di consegna di un...