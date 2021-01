«Prima vediamo se funziona poi il secondo ordine dei kit»

PESARO Pronti 4500 tamponi per lo screening degli studenti. La seconda tranche? «Prima vediamo come va l'operazione, poi faremo un secondo ordine». Il presidente di Aspes Spa Luca Pieri, attraverso la gestione delle farmacie comunali, ha fornito al Comune di Pesaro i tamponi rapidi per Scuole Sicure, al via questa mattina nei primi tre siti. Si tratta degli stessi test rapidi utilizzati in Emilia-Romagna per lo screening gratuito degli studenti nelle farmacie. «La prima tranche di tamponi, circa 4500, è stata consegnata questa mattina (ieri, ndr) ha comunicato Pieri nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa - Sono stati consegnati al personale del Comune insieme ai dispositivi di protezione individuale, che i volontari di Ail e Croce Rossa utilizzeranno per fare gli screening nelle scuole. I tamponi fanno parte dell'elenco che l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno reso disponibili, sono in piena regola. Hanno una duplice impiego, sia nasale che faringeo. Aspes come sempre è a disposizione di tutti i comuni soci, in questo caso il Comune di Pesaro ci ha chiesto questo sforzo, questo lavoro, che già avevamo fatto in passato per l'operazione saturimetri. Anche in questa occasione con efficacia ed efficienza abbiamo lavorato e ci siamo messi a disposizione. Saranno tanti gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico coinvolti - continua Pieri - per questa importante iniziativa di lotta al Covid19 che permette di ribadire il ruolo sociale delle Farmacie Comunali nell'ambito delle nostre comunità». La previsione iniziale era di una fornitura di 9 mila tamponi...«Vediamo come procederà l'operazione, che adesione ci sarà e in base a questo ci regoleremo per la seconda tranche». A supporto dell'iniziativa, anche Croce Rossa: «A disposizione ci saranno 30 volontari al Campus afferma Stefano Palma - La grande maggioranza dei giovani ha gestito la pandemia con responsabilità, fondamentale dare loro la possibilità di rientrare a scuola in sicurezza».

