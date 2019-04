Prima il Giro, poi il rondò la zona Trony in stand-by

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀPESARO Prima il Giro d'Italia poi la rotatoria del Trony. E la decisione su largo Tre Martiri. La tappa rosa si farà le rotatorie sperimentali della statale 16 prima di arrivare al traguardo. «Lavori per il Trony dopo il 18 maggio, prima su via Gagarin e via Solferino», annuncia l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni. E per la rotatoria di largo Madonna di Loreto slitta di qualche mese l'intervento definitivo, ci si terrà i new jersey per tutta l'estate. E' stato tracciato, nel tratto finale, il percorso dei ciclisti che...