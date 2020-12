PREVISTO UN AUMENTO DELLE FERMATE CONTRO IL RISCHIO AFFOLLAMENTO

IL NODO

PESARO Scuola: il punto fermo resta la ripresa della didattica in presenza nelle superiori dal 7 gennaio dopo oltre due mesi di stop e didattica a distanza. Subito il 50% per poi gradualmente arrivare al 75% ma non si sa quando. Ed ecco che si ripresenta il nodo del trasporto scolastico da garantire in sicurezza, evitando il sovraffollamento sui bus. Il confronto con Regione e Prefettura, che coordinano il piano operativo di ripartenza per scuola e trasporti è iniziato ormai da alcune settimane e non si è fermato neppure nelle festività natalizie.

Dati e cifre

Adriabus, società gestore del nostro trasporto locale, ha fornito a Prefettura, ufficio scolastico regionale e assessorato regionale ai trasporti, numeri e azioni per il carico dei ragazzi al 50 per cento della capienza dei mezzi dal prossimo gennaio, nel rispetto dei Decreti ministeriali. La riorganizzazione, l'ennesima, a distanza di due mesi, prende in considerazione un punto inderogabile. L'azienda di trasporto locale, vista la carenza di ulteriori mezzi a disposizione (ne servirebbero almeno 80 in più, come emerso dal tavolo prefettizio, in caso di doppi turni di ingresso), al di fuori di quelli forniti dalle società consorziate, è in grado di garantire la capienza non oltre il 50 per cento, il tutto considerando un orario di entrata comune ai vari istituti. Resta comunque l'impegno a potenziare corse e fermate, laddove necessario, lungo il tragitto con i vari collegamenti. La ripartenza: «Siamo pronti a ricominciare, se verrà confermata la data del 7 gennaio entra nel merito il direttore Adriabus-Ami, Massimo Benedetti con lo stesso numero di autobus scolastici di cui eravamo dotati, prima della sospensione delle lezioni in presenza, il 3 novembre scorso. Tutto fermo restando però che saremo in grado di soddisfare il carico sui mezzi al 50 per cento del numero di studenti dei plessi superiori. Restiamo comunque a disposizione delle esigenze dei singoli istituti, a Pesaro e fuori città, con un puntuale monitoraggio, che partirà dai primi giorni e laddove si dovessero verificare situazioni particolari, che necessitano di un rinforzo in più delle corse».

Nel dettaglio

Ma entriamo nel dettaglio dei numeri del trasporto locale urbano ed extraurbano, che il gestore ha fornito al tavolo aperto con la Prefettura lo scorso 21 dicembre. Su 16 mila 760 studenti complessivi in provincia , oltre 11 mila sono gli studenti che utilizzano i bus scolastici mentre 5 mila usufruiscono di mezzi propri. Le misure: al tavolo di confronto Adriabus-Ami, ha detto sì ad implementare l'attuale parco mezzi con altri 22 autobus a propria disposizione, portando il parco mezzi a un totale di 307 bus. Per evitare situazioni di sovraffollamento, che come ricordiamo si sono verificate a più riprese nei mesi di settembre-ottobre scorsi, è stato previsto un aumento del numero di fermate lungo le tratte di collegamento con l'hinterland o la Romagna e visti i carichi razionalizzati, sarebbero previste almeno sette fermate in più. Il piano definitivo dovrà essere pronto entro il 31 dicembre, quello che serve è senza dubbio un potenziamento del controllo alle fermate, all'ingresso degli istituti e all'uscita per evitare il formarsi di gruppi.

Punti sensibili

Il monitoraggio: «Si cercherà come rimarcato al tavolo operativo anticipa Benedetti - di essere più presenti e in modo più capillare rispetto ai mesi precedenti nei punti di scarico che sono ritenuti più sensibili per la concentrazione di studenti: Campus scolastico, con un'attenzione particolare allo scarico sul retro del piazzale principale, in corrispondenza del sottopasso di collegamento, ed ancora, alla fermata Pincio di Fano e nell'hinterland nei punti di scarico all'Itis di Urbino e alla fermata Giro dei debitori».

Cosa si chiede

In attesa di capire se l'ente regionale accetterà le richieste delle parti sociali presentate per figure preposte come gli steward a bordo, Adriabus impiegherà nei controlli una decina di addetti del proprio personale.

Letizia Francesconi

