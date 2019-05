Preventivi francescani di partiti e liste civiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I COSTIPESARO Le liste di Ricci spendono oltre il triplo di quelle di Baiocchi per la campagna elettorale, 47.186 euro contro 13.650 euro. La civica Un Bel po' quasi 20 mila euro da sola, i Comunisti appena 500 euro. Sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune, i bilanci preventivi di spesa di ogni singola lista che si presenta alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Gli acquistiFino a ieri erano stati pubblicati i bilanci di 14 liste su 15 (non c'รจ Servire Pesaro Insieme di Francesco Scavolini). Al primo posto, in ordine...