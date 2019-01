Pressing su Porta Cappuccina: area di sosta per 550mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRATTATIVAPESARO L'iter per realizzare e regolamentare l'area parcheggio alle spalle della stazione ferroviaria, conosciuta come area Porta Cappuccina, si è rimesso in moto dopo una fase di stallo. Anche perchè vanno accelerati i tempi dato che il comodato gratuito scadrà tra due mesi. Il Comune dovrà valutare se accettare la richiesta del privato per risolvere il contenzioso aperto e acquisire l'area. Sul tavolo dell'ufficio comunale Patrimonio è appena arrivata infatti una manifestazione d'interesse dall'avvocato Matteo Gori, che...