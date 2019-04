Preso dalla polizia in stazione con 180 dosi di stupefacente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO Aveva con sé 180 dosi di eroina, arrestato. Pomeriggio convulso in via Montegrappa proprio a pochi metri dalla stazione degli autobus, una zona nota per il piccolo spaccio. Il personale della squadra mobile ha avviato una serie di controlli dopo una attenta attività di indagine. I poliziotti si sono concentrati su un pakistano di 31 anni, richiedente asilo, che si aggirava con fare sospetto. Già attenzionato lo hanno perquisito e dal controllo approfondito è risultato in possesso di ben 180 dosi di eroina, circa 75 grammi. Lo hanno...