Presidio al mercato: dopo la Stradomenica tocca al San Decenzio

I CONTROLLI

PESARO Al mercato sì, anche se con un percorso a senso unico e anti assembramento. I pesaresi hanno ben risposto all'appuntamento della Stradomemica di piazzale Carducci, anche se il percorso è stato rivoluzionato e reso obbligato con le nuove disposizioni per l'area arancione. Dopo un comprensibile disorientamento poi superato, il mercato contingentato con un percorso a serpentina ha accontentato visitatori e ambulanti. Soddisfazione dell'assessore alle Attività Economiche, Francesca Frenquellucci e di Alessandro Ligurgo, che con l'associazione degli ambulanti Confesercenti, si era impegnato per confermare nei giorni scorsi questo appuntamento in tutta sicurezza. Tutto fra transenne, divieto di percorrenza, volontari della Protezione civile e agenti della polizia locale, che hanno indirizzato i visitatori verso i percorsi obbligati.

La segnaletica

«Il nuovo assetto in linea generale, non ha creato particolari problemi conferma Francesca Muzzini, comandante della polizia locale a fine mattinata quando gli ambulanti stavano già chiudendo i propri banchi - Nei prossimi giorni miglioreremo comunque la segnaletica d'indicazione per il mercato del centro, rendendola più visibile, in modo tale che i visitatori siano subito incanalati nella giusta direzione, evitando che si formino piccoli gruppi troppo vicini fra loro, magari solo per chiedere indicazioni». Potenziato il numero di agenti e volontari impegnati nel controllo, e lo stesso presidio di sicurezza allargata verrà confermato per il mercato del martedì al San Decenzio. Ecco i numeri della polizia locale che per tutta la mattinata si è suddivisa il controllo fra piazzale Carducci e l'asse fino a via La Marca.

I numeri

Quattro pattuglie dedicate al mercato in centro (e 10 le auto rimosse) a cui si è aggiunto il supporto dei volontari della protezione civile, coordinati da Ugo Schiaratura: «Buona la prima commenta a fine servizio - dieci i nostri volontari che ogni terza domenica e nella giornata di martedì, saranno impegnati per il controllo dell'area del mercato. Sensi unici apposti in piazzale Carducci nei punti di passaggio che sono stati sempre presidiati, fra le file dei banchi, ed ancora l'ingresso al centro per chi proviene dal parcheggio del San Decenzio fino al sottopasso di via Bondei e nel lato in uscita, in un'unica direzione verso il cimitero centrale». Le reazioni: «La collaborazione di tutti, esercenti compresi e il supporto di Pesaro Parcheggi è stata piena commenta l'assessore Frenquellucci la macchina si è messa in moto nel giro di un paio di giorni e nonostante il momento delicato e le nuove limitazioni, ieri i pesaresi si sono dimostrati di buon senso, e gli ambulanti si sono da subito adeguati ai nuovi percorsi».

Le reazioni

«E' questa la formula giusta per continuare a lavorare nonostante le restrizioni commentano i fratelli Giovanni e Andrea Rinaldi, referenti Anva Confesercent - Ora per rendere lo spazio del San Decenzio ancora più in sicurezza nel giorno del martedì, verranno implementati i volontari della protezione civile, lungo gli accessi e il percorso fra i banchi. Continuare con il mercato della terza domenica, che l'Amministrazione ha reso possibile, significa per noi ossigeno per andare avanti. Credo che l'esperimento di ieri sia da esempio per altre realtà e mercati. Il Covid ha rivoluzionato anche il modo di vendere per noi ambulanti. Abbigliamento e calzature soni i settori merceologici che più ne risentono. Ma noi continuiamo a resistere garantendo il distanziamento tra i banchi, e tutto grazie anche alla collaborazione dell'ufficio comunale Attività Economiche che ha permesso di avere più spazi per esempio in piazzale Carducci, sistemando diversamente alcuni banchi , che invece prima occupavano gli spazi di fronte al Palazzo di giustizia o ancora riorganizzando il percorso a doppio senso su via La Marca, ma con banchi posizionati solo lungo uno dei lati. E ora aspettiamo il mercato di martedì».

Via Branca e dintorni

Intanto ieri pomeriggio le vie del centro storico, dove nel pomeriggio dei weekend il percorso è stato reso obbligato, sono state presidiate dai vigili e dalla polizia locale anche per l'annuncio della nuova provocazione del ristoratore disobbediente Umberto Carriera: la sua passeggiata contromano in via Branca (con tanto di suo video a un poliziotto che doveva identificarlo) gli costerà una multa. Altre quattro sanzioni sono state elevate nella giornata di sabato per varie trasgressioni ai Dpcm.

Letizia Francesconi

