Presidi ai varchi: serviranno anche per informazioni

PESARO Gioco di squadra nel presidio del San Bartolo per la strada Panoramica, da Pesaro a Gabicce, fra polizia locale e protezione civile. Il maggior impiego di personale lo si incontrerà sul lato pesarese della Panoramica ma, fa notare il maggiore dei vigili urbani, Francesca Muzzini, i controlli saranno itineranti lungo tutto il percorso. «Per la partenza della sperimentazione e per vedere come andrà - entra nel merito il maggiore avremo personale che sorveglierà e fornirà informazioni ai varchi in cui è autorizzato il transito per raggiungere borghi e attività del San Bartolo, e in supporto ci saranno, sul lato pesarese anche i volontari della protezione civile. Dalle domeniche successive invece, il controllo sarà più capillare. Non ci saranno postazioni fisse ai varchi, perché ci auguriamo che il fruitore, il turista, o il residente rispetti la segnaletica presente, i punti di divieto e quelli autorizzati, organizzandosi in autonomia e con rispetto lungo tutto il percorso». Anche a Gabicce le forze saranno calibrate e limitate. L'ufficio viabilità del Comune di Gabicce non ha rilasciato un numero particolarmente elevato di pass, dal momento che si punta tutto sulla bella stagione con l'apertura delle attività stagionali e l'afflusso dei turisti e di cicloamatori. Ragione per cui dalla prossima primavera, tutto potrebbe cambiare, ordinanza compresa. Ecco i correttivi che potrebbero essere apportati: si parte per esempio dalle attività stagionali come i due camping del San Bartolo, lungo strada Rive e a Casteldimezzo, oppure i B&B da Casteldimezzo a Gabicce. L'intenzione di enti e polizia locale, ascoltando anche le esigenze delle attività, è apportare migliorie e nuove specifiche all'ordinanza approvata, guardando alla primavera-estate 2020, studiando per esempio una modalità operativa, in cui il singolo gestore del campeggio, potrà rilasciare in autonomia a seconda di esigenze e prenotazioni, i permessi pass, che consentono l'accesso dei propri clienti. In questo caso per chi arriva o lascia la strutture nelle prime ore del mattino, che possono coincidere anche con le domeniche in cui si svolge l'iniziativa. Stessa procedura anche per i clienti dei Bed and Breakfast, che solitamente hanno come orari di check-in e check - out proprio le prime ore della mattinata, E con la bella stagione c'è già l'impegno dei due Comuni Pesaro e Gabicce ad organizzare iniziative all'aria aperta per le visite guidate sul San Bartolo.

