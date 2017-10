Presi i cugini dei colpi seriali Pronti a scappare in Albania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEPESARO I motori della nave diretta in Albania erano già accesi e lui stava sorseggiando un caffè convinto di averla fatta franca. Ma quando davanti gli si sono parati i carabinieri di Borgo Santa Maria la sua faccia è stata, a detta dei militari, di quelle che ti ripagano di ogni sforzo fatto. La ricostruzioneGià, perché per attribuire ben 30 furti a due albanesi commessi in tre mesi d'estate, ci sono volute settimane di indagini, una meticolosità non indifferente nel guardare le immagini delle telecamere di sorveglianza dei...