Presentato Aquarius

Inserimenti lavorativiper chi è over 30Il 6 maggio prossimo prenderà ufficialmente il via il progetto Aquarius del Comune di Pesaro. Tramite Aquarius, sarà possibile attivare 24 contratti di lavoro a tempo determinato, in un arco temporale di 3 anni. I primi 8 beneficiari (tutti over 30 e muniti di diploma o laurea) presteranno servizio per 9 mesi e percepiranno uno stipendio di 700 euro mensili. La modalità sarà quella del coworking pubblico, uno spazio condiviso, realizzato dall'Amministrazione comunale e dedicato a inoccupati,...