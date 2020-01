Prescrizione gli avvocati incrociano le braccia

PESARO Avvocati in sciopero, la camera penale di Pesaro ne spiega i motivi. Bastava farsi un giro in tribunale per assistere a una serie di meri rinvii dei processi a causa dell'astensione delle toghe. Come Camera Penale di Pesaro parteciperemo alla manifestazione nazionale indetta dall'Unione delle Camere Penali Italiane in Piazza di Montecitorio ed al Teatro Capranichetta spiega il presidente Marco Baietta lo sciopero cade nel giorno della discussione in aula del progetto di legge Costa che mira a sopprimere le norme appena entrate in vigore e che, di fatto, hanno abolito la prescrizione a partire dal 1° gennaio 2020. Il Partito Democratico, contravvenendo alle reiterate prese di posizione pubbliche e parlamentari di dichiarata avversità alla sciagurata riforma Bonafede, ha purtroppo deciso di consentire la difesa di quella legge abrogativa della prescrizione. Una legge criticata ed avversata senza riserve dalla sostanziale totalità dei Professori universitari di Diritto Costituzionale, di Diritto Penale e di Diritto Processuale Penale. Una simile resa alle peggiori istanze del populismo giustizialista del nostro Paese, notoriamente fondate sulla sistematica diffusione mediatica di grossolane mistificazioni circa l'istituto della prescrizione. La riforma della prescrizione trasformerà imputati e persone offese in ergastolani processuali. Un processo giusto è un processo tempestivo. La prescrizione è un istituto che limita il potere punitivo dello Stato, il quale non può essere eterno. Più il reato è grave, maggiore è il termine della prescrizione.

