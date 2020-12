«Precauzioni, noi in anticipo e compatti Ripartire da Unesco, scuola e turismo»

IL BILANCIO

URBINO Un anno senza dubbio particolare quello appena trascorso. Il Comune di Urbino, però, si ritiene soddisfatto per il lavoro svolto. «Un anno che sarebbe dovuto essere per noi di particolare importanza viste le celebrazioni raffaellesche - è stata la premessa di Gambini -. Nessuno avrebbe potuto immaginare l'arrivo del virus, ma da subito abbiamo adottato misure restrittive: siamo infatti stati tra i primi a chiudere le scuole durante la prima ondata, e a far chiudere i locali a mezzanotte durante la seconda».

Sceriffo e precursore

«Misure difficili da prendere soprattutto perché impopolari e inizialmente non comprese - spiega il sindaco Gambini - c'è sempre stato un confronto con le scuole e le università. Abbiamo ascoltato e condiviso misure importanti con le associazioni di categoria. Se tutto è andato per il meglio è grazie alla compattezza del nostro gruppo di lavoro». Capitoli scuole e Unesco. «Si è trovato spazio per tutti gestendo al meglio anche il caso particolare dell'Istituto Raffaello. Il 7 gennaio riapriremo le scuole ai nostri ragazzi e in vista di questa data abbiamo lavorato per garantire trasporti sicuri prevedendo un'occupazione dei mezzi pari al 50% della loro capienza - spiega il vicesindaco Guidi - Per quanto riguarda la delega Unesco abbiamo ottenuto importanti risultati a livello economico e di riconoscimento. Per il prossimo anno vorremmo sistemare le targhe ed i nomi delle vie del centro storico (quasi 300). È dalla cura delle piccole cose che si vede l'amore per una città». Un bilancio sano con «446mila euro di bilancio libero, 100mila euro investiti. Bandi sul sociale e per le attività produttive. Non chiuderemo il bilancio il 31/12 poiché vogliamo aspettare l'ultima legge di bilancio e l'evoluzione della pandemia - dice Giuseppina Maffei - Dal prossimo anno ci sarà una legge che penalizza i pagamenti tardivi alle imprese. Il nostro Comune e ben organizzato a riguardo poiché riesce a garantire pagamenti in tempi molto brevi ai propri fornitori». L'ospedale di Urbino «è stato di grande supporto alla provincia, e non solo, durante questi mesi, dimostrando quanto sia fondamentale per il territorio. Non deve essere di subordine a nessun'altra realtà - afferma l'assessore Foschi, che ha avuto anche la delega alle attività produttive Negli ultimi mesi sono stati stanziati 300mila euro per le realtà del nostro territorio. Dimostrazione che Urbino non vive solo di Università ma anche di attività produttive. Una media di 2.100 sarà erogata direttamente nei conti delle realtà in difficoltà». Sport e associazioni sportive. «Già da febbraio le associazioni sportive sono diventate portavoce dei corretti comportamenti da seguire in questo delicato periodo - dice l'assessore Vetri - sono stati forniti gratuitamente spazi per continuare dov'era possibile le attività in sicurezza. Sono continuate le attività di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi oltre alla bonifica allo sviluppo di ulteriori spazi per lo sport all'aperto (come il Bike Park delle Cesane e la pista del campo sportivo). Si deve fare grande attenzione alla promozione sportiva».

Programmiamo per tre anni

«Dobbiamo guardare al futuro. Il mio obiettivo è quello di programmare almeno 3 anni di attività. Se non ci fosse è stata l'emergenza, avremmo avuto difficoltà nella ricettività. Le parole fondamentali del lavoro dovranno essere accoglienza, promozione e comunicazione, formazione e destagionalizzazione - afferma l'assessore Cioppi - sono molto fiducioso. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Dobbiamo solo rimboccarsi le maniche e metterci al lavoro».

Beatrice Giannotti

