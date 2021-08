«Potrebbe essere l'ora di realizzare il museo»

TAVULLIA Terra dei piloti e dei motori, il progetto andrà avanti anche se il ritiro di Valentino Rossi potrà rappresentare uno scossone in termini di visibilità. Ma potrebbe anche aprire le porte alla realizzazione del museo del pilota di Tavullia. Alberto Paccapelo, presidente dell'associazione Terra dei Piloti e dei motori sottolinea: «Valentino è una bandiera per il territorio e Tavullia è conosciuta nel mondo grazie a lui. E' stato un traino naturale per il progetto, pur non avendo mai partecipato direttamente, ma noi continueremo a lavorare sodo perché c'è un movimento di appassionati e collezionisti indipendente da Valentino Rossi». Il primo riferimento è al museo delle moto Morbidelli. «Ora è temporaneamente al Benelli, ma il progetto è quello di trasferirlo all'Ex Tribunale e di ampliarlo con nuovi pezzi storici di collezionisti e amatori». C'è anche un altro tema, quello del museo di Valentino Rossi. «Lui ha sempre detto che non ne avrebbe mai parlato prima del ritiro. Noi saremo pronti a discuterne, pensarlo e progettarlo. La sede naturale è Tavullia, ma è indubbio che un museo del genere potrebbe avere un traino e un indotto per tutto il territorio. Le cose sono ancora fresche, ma Terra dei piloti e dei motori è pronta ad andare avanti e a spingere su tutti i fronti, comprese le auto d'epoca». Intanto a Tavullia pochi giorni fa è stato inaugurato lo Yellow Park: il parco divertimenti a tema per commemorare i 25 anni del fan club di Valentino Rossi. Un percorso in cemento, un podio dove sedersi, delle statue di nani con cui essere fotografati come fece Rossi a Sepang nel 2005 e alcuni giochi inclusivi. Il consigliere regionale Andrea Biancani non molla un centimetro: «Il progetto della terra dei motori è nato per la storia di questo territorio, con la Benelli e i grandi piloti locali, sicuramente impreziosito dai successi di Valentino. Andremo avanti e anzi ci auguriamo che Rossi potrà concentrarsi e spingere questo progetto e sul territorio se vorrà. Noi siamo pronti».

