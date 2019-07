Porto, la festa e l'orgoglio «Noi, l'identità della città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTOPESARO Al porto ieri sono andati in scena la festa e l'orgoglio. La festa più longeva che dura da 336 anni, l'orgoglio di una celebrazione che racchiude un'identità che supera i confini portuali per diventare della città. Come ha voluto ricordare nella messa solenne l'arcivescovo, monsignor Piero Coccia: «La Festa del Porto marca profondamente l'identità del territorio nel segno della Madonna della Scala».La storicitàE come ha tenuto a evidenziare dal pulpito il parroco-anima della kermesse, don Marco De Franceschi, («possono...