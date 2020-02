Porta a porta integrale in zona mare e due eco-isole utilizzabili con il pass

IL SERVIZIO

PESARO Che esista un problema ormai evidente per la mancata o corretta differenziazione dei rifiuti in zona mare e in centro storico, lo dice anche il report 2018-2019 di Marche Multiservizi, consegnato all'Amministrazione. Partendo da una serie di criticità monitorate, il Piano 2020 della municipalizzata propone un progetto per la trasformazione del sistema porta a porta integrale a partire dalla zona mare.

Le slide

Cosa si andrà a fare e come, è contenuto in una serie di slide elaborate dai tecnici Multiservizi, al momento in mano all'assessorato all'Ambiente e al neo presidente della municipalizzata, fresco di nomina Antonello Delle Noci. «Nel corso del 2019 - scrive Multiservizi - le criticità che hanno inciso sul sistema di raccolta hanno interessato le quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalle attività di ristorazione, la gestione di rifiuti ingombranti e il loro recupero, e una raccolta non corretta soprattutto nel quartiere-centro mare». Secondo il monitoraggio effettuato nella sola zona mare, i residenti censiti sono 10. 393 e 665 le utenze non domestiche smaltiscono rifiuti prodotti dalle attività di pubblico esercizio come bar, ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari ad incidere maggiormente sul sistema della raccolta. Di qui la necessità di implementare il monitoraggio con i relativi controlli sulle modalità dei conferimenti oltre ad avviare campagne di sensibilizzazione e informazione non solo coinvolgendo i residenti, ma avviando per la prossima estate una campagna dedicata ai gestori delle attività stagionali e degli stabilimenti balneari.

Il progetto

Con il potenziamento del porta a porta integrale o spinto, a fine 2020 Marche Multiservizi ipotizza un aumento del 3 per cento sulla percentuale di raccolta dell'intero comune, passando dal 66 al 69 per cento. L'ipotesi allo studio e che già trova il favore degli albergatori in vista della bella stagione, prevede sulla base delle slide presentate all'Amministrazione, l'installazione di eco-isole da posizionare in alcuni assi della zona mare, oltre a soluzioni con schermature per i cassonetti al fine di ridurre l'impatto visivo anche agli occhi del turista. I tecnici si sono focalizzati sull'introduzione di due isole ecologiche per le utenze domestiche e 10 schermature per i cassonetti dell'indifferenziato. Isole, che dovrebbero essere controllate e accessibili attraverso un apposito pass.

I quartieri

All'interno del piano 2020 di Multiservizi c'è anche il centro storico e i restanti quartieri ,soprattutto quelli più periferici. Ecco l'ipotesi dell'estensione del porta a porta integrale per i rifiuti urbani con la modifica di orari della raccolta e modalità. Modificare l'orario stesso dell'attuale raccolta consentirebbe alla Multiservizi un maggiore controllo sulle frazioni di rifiuto esposte zona per zona. A beneficiarne saranno anche quelle aree fino ad oggi esterne al tradizionale perimetro centrale, come via Cialdini, viale dei Partigiani che diventeranno parte della gestione del rifiuto urbano periferico. E' così che municipalizza da un lato e Comune dall'altro, puntano a migliorare sistema, decoro urbano e ridurre i conferimenti non autorizzati. Per fare tutto questo, la Multiutility ha previsto la consegna di un vero e proprio kit alle famiglie di contenitori chiusi, uno per la frazione indifferenziata e uno generico multi frazione, tutti dotati di codice identificativo del rifiuto raccolto. Per ora le fasce orarie indicate dall'azienda restano un'ipotesi allo studio, che dovrà successivamente avere l'ok dell'Amministrazione comunale. Per quanto riguarda la raccolta dell'indifferenziato, l'organico prodotto potrebbe essere raccolto nella fascia oraria compresa fra le 23 e le 5 del mattino, gli imballaggi dalle 13 alle 15 e tutte le altre frazioni domestiche, dalle 9 alle 13 evitando così l'esposizione dei rifiuti in centro nelle ore centrali del passeggio e la sera.

Rifiuti ingombranti

Questi rappresentano un vero e proprio problema sul territorio comunale per il loro smaltimento. La stessa Multiservizi, ha previsto un investimento di 120 mila euro per la realizzazione di una piattaforma dedicata nel sito di smaltimento di Cà Asprete e sono in corso le procedure di rilascio per l'autorizzazione. Solo le telefonate ricevute dai privati per il ritiro delle utenze domestiche e non domestiche, da gennaio 2019 ad oggi sono state oltre 8 mila e 100 con una media di mille chiamate al mese per effettuare il ritiro. E' per questo che fra le prossime azioni sarà garantita una gestione mirata e puntuale delle richieste suddivise per tipi di utenze.

Letizia Francesconi

