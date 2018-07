Ponte di via La Marca appaltato l'intervento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VIABILITÀPESARO I lavori di straordinaria manutenzione del ponte-cavalcaferrovia di via La Marca, lungo la statale 16 alla porta sud della città, sono stati appaltati. Ad occuparsi dell'intervento, con un ribasso del 19%, sarà una ditta calabrese, che durante l'estate effettuerà i lavori preparatori. Ma per l'intervento vero e proprio bisognerà attendere dopo la fiera di San Nicola. «Sono necessari alcuni giorni di chiusura per rafforzare il ponte spiega l'assessore Enzo Belloni - e non ce lo possiamo permettere nel periodo estivo,...