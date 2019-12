«Ponte ciclopedonale sul Foglia unirà Tombaccia al Miralfiore»

LA RIQUALIFICAZIONE

PESARO «Il quartiere Tombaccia e il parco Miralfiore saranno collegati da un nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Foglia, il progetto del bando delle periferie va avanti», dice l'assessore all'Operatività Enzo Belloni. La ciclabile lungo il Foglia non collegherà solo le zone interne allungandosi verso Villa Fastiggi e Borgo Santa Maria, come da progetto di fresca approvazione in consiglio comunale ma, nel tratto del fiume che dal ponte su via Ponchielli si indirizza verso la foce, si intreccerà tra Tombaccia, l'area del Parco Miralfiore e la zona della stazione ferroviaria.

L'operazione riguarda il ponte ciclopedonale sul Foglia, uno dei primi progetti approvati dalla giunta comunale nel pacchetto del Bando delle periferie. Effettivamente non se ne parlava più da diverso tempo di quest'opera, così come del pacchetto contenuto nel bando dopo le vuvaci polemiche risalenti oramai all'anno scorso.

Ieri mattina invece l'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni è tornato a riproporre con forza l'intervento, durante l'inaugurazione del cancello nel cortile della scuola Cantarini per la ciclabile del Foglia. Spiega l'amministratore: «Dalla zona di Tombaccia sarà possibile raggiungere a piedi e in bici l'area del Miralfiore, e viceversa. Il parco va vissuto sempre di più e con questo intervento verranno migliorati i collegamenti intorno al polmone verde della città e alla rete della bicipolitana che già collega la zona centro-mare con i quartieri della peroiferia».

Quella del ponte ciclopedonale sul Foglia è una delle dieci opere incluse nel pacchetto del bando delle periferie. Dopo il tira e molla con il precedente governo giallo-verde sullo stanziamento degli 11,2 milioni di euro, nell'accordo con l'Anci i fondi erano stati ripristinati, e successivamente, la Corte dei Conti ha registrato la convenzione tra il Comune di Pesaro e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel nuovo accordo, rispetto a quello precedente, i fondi del bando verranno erogati a lavori avvenuti, dopo la rendicontazione. In sostanza prima il Comune dovrà portare a termine i progetti poi, in base a quanto speso, lo Stato rimborserà. Il pacchetto di opere abbraccia l'area del Miralfiore, della stazione ferroviaria, del cavalcaferrovia e di via dell'Acquedotto dove già è attivo da mesi Il cantiere del bocciodromo.

Per quest'ultimo cantiere, che ha vissuto un lungo periodo di stop per i problemi legati alla bonifica del sottosuolo dopo il ritrovamento di una cisterna (uno scherzetto da circa 60mila euro tutto compreso), la copertura economica è arrivata però con fondi extra rispetto a quelli del bando, derivanti dall'avanzo di amministrazione degli anni precedenti. Per le altre opere, rientranti invece nei contributi del bando. Per gli altri progetti l'iter prevede che vengano sottoposti alla verifica di una ditta esterna per la validazione, prima di procedere con gli appalti.

Per quanto riguarda il ponte sul Foglia ha un costo di circa 2,2 milioni di euro e rispetto ai piani originari è stato rivisto a seguito della Conferenza dei Servizi nella quale la Sovrintendenza archeologica delle Marche ha posto alcune prescrizioni. I tecnici comunali hanno valutato opportuno, per alleggerire il manufatto, eliminare il balcone inizialmente previsto dal rendering progettuale.

Tra gli altri interventi previsti nel bando figurano anche il recupero dell'edificio delle locomotive delle Ferrovie dello Stato per realizzarci un Bike Hub nonchè il restyling del cavalcaferrovia a cominciare dalla zona degradata del sottopasso. Inoltre, pochi giorni fa lo stesso assessore Belloni ha anticipato di aver «affidato i lavori per il nuovo impianto di skateboard in via dell'Acquedotto. Si parte a gennaio. Assieme alla pista di pump track (realizzata con il fondo del credito sportivo) diventerà un polo sportivo giovane strategico per la città. Stiamo pensando anche alla realizzazione - chiosa - di un impianto di parkour».

