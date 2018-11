Poliziotto fuori servizio fa incastrare spacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA DROGAPESARO Parco Miralfiore, stazione, via Montegrappa, il triangolo dello spaccio. L'altra sera un doppio arresto. E a incastrare i due pusher un poliziotto fuori servizio ma che per senso del dovere e spirito di servizio ha seguito tutte le fasi fino alla cattura dei due. In pratica due ragazzi senegalesi stavano parlottando con un italiano, un probabile cliente. I tre erano in via Montegrappa, nella zona del cavalcaferrovia. La segnalazioneUn triangolo dello spaccio quello compreso tra la stazione del treno, il parco e il parco delle...