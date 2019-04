Polizia municipale, richieste su orari indennità e organici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA TRATTATIVAPESARO Per la polizia locale e in vista dell'imminente stagione estiva sindacati, Amministrazione e Comando, cercano di raggiungere l'accordo su orario di lavoro, aumento dell'organico e un'indennità aggiuntiva Ieri il primo incontro. Si conta di arrivare all'accordo integrativo entro fine mese o nei primi giorni di maggio. E intanto nelle casse dell'Amministrazione comunale aumentano i proventi delle sanzioni emesse per le infrazioni al codice della strada. La polizia locale dell'Unione, ha incamerato 2 milioni 488mila euro di...