Polizia e carabinieri si spartiscono la città suddivisa in settori

LA VIGILANZAPESARO Città divisa in quadranti e turni in quinta. Ma non sempre si riescono a garantire due pattuglie per turno. Il dibattito sulla sicurezza è nel suo massimo dopo gli episodi di furti e spaccio degli ultimi giorni. Colpi in villa, bottini da 25 mila euro, casseforti tagliate sul posto, spaccio in pieno centro storico o nelle zone della stazione. Entro febbraio 2019 arriveranno 54 nuovi agenti in tutte le Marche. Cinque saranno destinati alla Questura di Pesaro con l'obiettivo di migliorare l'organico di tutte le Questure...