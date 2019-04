Plastic free comincia a scuola borracce per 15mila studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INNOVAZIONEPESARO Essere un Comune e una città plastic free, è l'obiettivo che unisce associazioni ambientaliste, Amministrazione pesarese, istituti scolastici e cittadinanza che s'impegnano in una campagna di informazione e sensibilizzazione a partire dalle scuole. Con l'idea originale proposta dalle associazioni ambientaliste per il ritorno della borraccia fra i ragazzi delle nostre scuole e di sistemi innovativi biodegradabili, si vuole avviare un percorso graduale, che porti ad eliminare l'uso per esempio delle bottigliette in...