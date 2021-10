Più verde e luminoso il nuovo volto dell'asse via Curiel-via Passeri

IL RESTYLING

PESARO Restyling e valorizzazione dell'asse centrale via Curiel-via Contramine-via Passeri all'insegna di un arredo più verde e luminoso. Nella seconda tappa del tour del sindaco Matteo Ricci fra i quartieri, ieri è stata la volta del quartiere centro e porto a partire da via dell'Acquedotto per spostarsi in piazzale Lazzarini, da Harnold's dove ha incontrato anche i commercianti illustrano insieme all'assesore ai Lavori pubblici Enzo Belloni il progetto di riqualificazione che nelle intenzioni di vuole far partire nei primi mesi del 2022.

La caratterizzazione

«Elemento caratterizzante del progetto per entrambe le vie sarà il verde per creare un'estensione ideale annunciano gli amministratori - delle aree verdi più grandi del nostro centro storico, come lo spazio della Biblioteca San Giovanni o degli Orti Giulii». Il progetto è frutto di un lavoro congiunto tra il progettista esterno, architetto Matteo Ascani, e Silvia Sedani, architetto del servizio Nuove Opere. Modificato il concept per la riqualificazione verde. Non più specie arboree piantumate a terra, ma solo in grandi fioriere. Un cambio di passo arrivato nelle settimane scorse dopo un'analisi approfondita ai sottoservizi, che ha rilevato qualche criticità. Dentro il pacchetto d'interventi, ritornano anche le luminarie o meglio luci artistiche, che caratterizzeranno la zona di piazzale Lazzarini. «Ciò che si è progettato rilancia il sindaco vede modificarsi rispetto ad oggi l'accesso diretto da viale XI Febbraio a via Curiel, dove il progettista ha cambiato la curvatura in entrata per ammorbidire la velocità in ingresso, ridisegnando la parte carrabile e ampliando la parte pedonale con l'eliminazione dei posti auto sul lato negozi. Via libera a specie arboree o floreali in più punti dall'inizio della via, sedute nel tratto finale di piazzale Lazzarini, oltre al rifacimento della pavimentazione nel tratto via Passeri fino al Museo Nazionale Rossini». I 12 posti che verranno eliminati all'accesso di via Curiel, così ha confermato l'assessore Belloni, verranno recuperati in parte lungo viale XI Febbraio e in parte nella via parallela e riservati ai residenti in ztl.

Passeggiata pedonale

Passeggiata pedonale: per via Passeri «grazie ad un accorgimento dei progettisti prosegue il sindaco bici e quant'altro lasciate oggi in sosta lungo via Passeri verranno posizionate sul retro o lateralmente, permettendo così di allargare il sagrato della chiesa di San Giovanni, dove anche qui avremo un rifacimento della pavimentazione. Poi, la realizzazione di un percorso pedonale a lato della via e in sicurezza, che costeggia la biblioteca San Giovanni». Nel frattempo si proseguirà con il format delle luminarie e non solo natalizie. Associazione dei commercianti della via, assessorato a Cultura, Attività Economiche e Massimiliano Santini, consigliere con delega agli eventi, sono al lavoro per riproporre ed estendere il modello delle luminarie lungo le vie secondarie. Non più luminarie rossiniane o a tema, ma semplicemente fili di luce permanenti per illuminare e dare a valore a quello spazio, dove si concentrano cocktail bar e ristorantini tipici, che tanti pesaresi hanno apprezzato nelle serate a tema organizzate in estate. Solo a progetto esecutivo formalizzato e consegnato dai progettisti, l'Amministrazione potrà accendere il mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per ottenere circa 300 mila euro di risorse ed essere pronta ad avviare a step quegli interventi tanto attesi dalle attività commerciali e di pubblici esercizi.

Letizia Francesconi

