Più segnaletica per i ciclomatori indisciplinati

I CONTROLLI

PESARO A coordinare i suoi uomini e i controlli lungo tutto il percorso della Panoramica, c'era anche il comandante dei vigili Gianni Galdenzi. Soddisfatto della prima giornata e già si guarda alla prossima domenica. «Finché anche il meteo e le temperature lo consentiranno, proseguiremo con le Panodomeniche commenta il maggiore Francesca Muzzini e i miei agenti in forza hanno presidiato un po' tutti i varchi di accesso autorizzati da Soria verso i borghi. Tutto si è svolto regolarmente e senza particolari problemi. Anche i ciclisti li ho visti abbastanza attenti ed educati nel percorrere la Panoramica, sapendo anche che in alcuni punti qualche auto o scooter potevano incontrarlo». E' attesa intanto per domani, martedì, una riunione operativa fra il comando dei vigili di Pesaro e quello di Gabicce, per analizzare più da vicino cosa ha funzionato e cosa invece merita qualche correttivo o eventuali modifiche all'ordinanza. La polizia municipale ha presidiato la gran parte dei varchi e degli incroci salendo da Soria verso il San Bartolo e per chi proveniva da Gabicce, mentre sei erano i volontari in servizio della Protezione civile. Meno di una decina le auto che ieri mattina per tutto l'orario di chiusura hanno attraversato il centro del borgo di Focara, fermandosi nella piazzetta, a transitare sono state soprattutto le auto dei residenti o di chi ha partecipato allamMessa. Addirittura, fa notare il maggiore Muzzini, sono stati numerosi quei gruppi di ciclisti o famiglie, che durante il percorso si sono fermati ai varchi per ringraziarci dell'iniziativa intrapresa. Sul fronte di Gabicce invece, commenta il responsabile della viabilità Aroldo Tagliabracci, si è verificato qualche problema in più fuori dai centri abitati, lungo la strada Panoramica che da Vallugola porta a Gabicce Monte. In realtà qualche ciclista un po' indisciplinato è stato notato e ripreso. «Nel tratto di Gabicce spiega Tagliabracci abbiamo segnalato gruppi che o invadevano tutta la carreggiata oppure imboccavano dei tratti contromano. Dovremo confrontarci anche con la Provincia per chiedere di predisporre e installare una cartellonistica dedicata che inviti i ciclisti al rispetto delle regole e del codice della strada. Per ora invece trattandosi di un'iniziativa organizzata con poco tempo, sono stati messi lungo la Panoramica solo i normali cartelli di divieto o le transenne».

let. fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

