«Più decoro tra piazzetta Olivieri e via Almerici»

PESARO Più decoro per la piazzetta Olivieri e per via Almerici. Lo chiedono i residenti e i gestori delle attività commerciali della zona che lamentano con il caldo incombente un aumento del degrado dovuto ad odori non proprio piacevoli e sporcizia. Succede che spesso di attorno all'ex chiesa della Maddalena ci sia un bivacco no stop di persone che usano i muri degli antichi edifici come orinatoio. A questo si aggiungono i sacchetti di rifiuti della raccolta porta a porta che spesso vengono aperti con l'immondizia gettata in mezzo alla strada. Gesti che in realtà non hanno stagione e che si ripetono in qualsiasi giorno dell'anno, ma d'estate con le alte temperature - e il tanfo che ne consegue - diventano difficilmente sopportabili e le lamentele aumentano. L'ultima segnalazione giusto ieri mattina riguardava sacchetti aperti disseminati lungo il tragitto che da via Almerici conduce all'ingresso del conservatorio Rossini a cui si aggiungeva la solita puzza. Il tutto mentre un gruppo di turisti tedeschi - uno dei primi ad arrivare in città veniva condotto in visita guidata verso la statua di Rossini. «Il fetore lo hanno sentito benissimo - hanno commentato alcuni residenti della zona - così come hanno visto i rifiuti sparpagliati. Non un bel biglietto da visita per una città che vuole puntare sul turismo e sul decoro urbano. Ci vorrebbe più cura».

