Più corse autobus per Galantara e limiti da ridurre

PESARO «Più corse di autobus durante i giorni festivi per la rsa Galantara e meno velocità sulla strada provinciale per Novilara, solleciteremo Adriabus e Provincia». L'assessore alla Mobilità Enzo Belloni ha risposto lunedì sera in consiglio comunale all'interrogazione del consigliere di Prima C'è Pesaro-Fdi Emanuele Gambini sull'annoso problema della carenza di autobus e di fermate per la residenza sanitaria a Galantara, nella zona di Trebbiantico, nonchè sugli altri problemi viari e di sicurezza legati a quella zona. «L'idea è quella di fare un tavolo con Adriabus e Provincia, che hanno le competenze sulle questioni segnalate, la prima per le pensiline e le corse, la seconda per la strada che è provinciale - dice a questo proposito Belloni - Il Comune farà la propria parte sollecitando soluzioni per risolvere i problemi. I nostri uffici hanno ipotizzato una riduzione della velocità dei limiti attuali di 60 chilometri orari pur considerando il moderato flusso di traffico che in fase di sopralluogo ha raggiunto nei due sensi di marcia due veicoli al minuto. Solleciteremo Adriabus per capire come e quando posizioneranno le nuove pensiline. Va sostituito il vetro laterale, che al momento risulta danneggiato. La pensilina direzione Novilara sarebbe poco utile, perchè la maggior parte dell'utenza proviene da Pesaro e scende a Galantara. Adriabus ha un servizio attivo fino alle 20,30 dal lunedì al sabato e la domenica due corse. La segnaletica verticale non presenta carenze o necessità di ulteriori segnali, mentre va ripassata la segnaletica orizzontale. C'è la volontà da parte nostra di implementare le corse durante le giornate festive, attualmente sono due, e almeno dovrebbero raddoppiare per dare un servizio ai cittadini». Il consigliere comunale d'opposizione Gambini in replica all'assessore ha evidenziato che «la residenza sanitaria di Galantara è molto importante, nonostante ci sia poco traffico tante persone, soprattutto anziane, badanti, infermieri, percorrono la strada per raggiungere la struttura. E c'è chi ha bisogno di arrivare con l'autobus anche di domenica».

