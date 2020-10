«Più chiarezza sulle disposizioni così rischiamo anche le sanzioni»

LA PANDEMIA

PESARO Allo scoccare della mezzanotte, o pochi minuti prima, se un cliente è seduto al tavolo del ristorante e sta ancora finendo il suo piatto o la pizza, oppure si sta gustando un caffè, il gestore deve mandarlo via e abbassare la saracinesca?

Le falle

E' questo uno dei dubbi che assillano tanti ristoratori e titolari di pub, locali, dopo la pubblicazione dell'ultimo Dpcm. «Buchi interpretativi», come li ha definiti il segretario comunale della Confcommercio Davide Ippaso, che rischiano di generare l'errore in una categoria che vuole rispettare le regole, e che non vuole essere multata per mancanza di chiarezza nelle normative. E' quanto hanno chiesto pubblicamente ieri la Confcommercio di Pesaro-Urbino e il sindacato Ho-Re.Ca, sollecitando un incontro al prefetto, in un contesto di grande difficoltà, generato da queste nuove restrizioni che rischiano di avere notevoli ricadute sul fatturato, già provato dai mesi di lockdown, oltre a ricadute anche dal punto di vista occupazionale con la possibile perdita del 30% circa di posti di lavoro tra camerieri, baristi e altri collaboratori. «Abbiamo ricevuto una raffica di telefonate da parte degli operatori per avere chiarezza sul Dpcm - riferisce Ippaso - Chiediamo al prefetto di convocare una riunione di tutti i soggetti, alla presenza anche delle forze dell'ordine, per avere tutti quanti un quadro chiaro di come ci si deve comportare, ognuno nei rispettivi ruoli».

La confusione

Tra i dubbi legati al nuovo Dpcm, «che cosa significa la chiusura alle 24? Possiamo servire una pizza alle 23,50 e chiudere il locale aspettando che il cliente finisca il suo piatto?», ma anche se il titolare di una gelateria può servire un cono o una coppetta ad un cliente alle 21. Inoltre, fatto salvo il divieto di servire da bere in piedi dopo le 21, il drink può essere servito se l'avventore è a sedere. «Questi buchi interpretativi potrebbero dare adito a polemiche inutili - incalza Ippaso - Se siamo tutti in grado di remare nella stessa direzione, saremo anche in grado di ottenere risultati migliori. Il rischio, se resta l'incertezza, è che poi arrivino i verbali ai gestori, e questo lo vogliamo evitare, mentre è giusto penalizzare e multare chi fa il furbo e non rispetta la regole, ma non tutta la categoria». Mario Di Remigio, Presidente dei Ristoratori di Confcommercio fa notare che il Dpcm «arrivato all'una di notte ha destabilizzato il settore, a partire da coloro che avevano già prenotazioni nel fine settimane di eventi, matrimoni, feste di laurea, e hanno dovuto annullare tutto. E pensare che dopo il lockdown le attività avevano iniziato ad accogliere i primi eventi proprio in questo periodo.

L'enigma

«Mi chiedo quale sia il significato del limite di 30 persone per feste e matrimoni, che dovrebbe essere posto in proporzione agli spazi disponibili nei locali. Qual è la differenza di avere un ristorante con 100 persone sedute e un matrimonio con massimo 30 se sono tutti distanziati?», conclude Di Remigio, aggiungendo che alle misure del Dpcm non sono stati affiancati aiuti alle categorie che hanno subito restrizioni. Per Marco Paolini del sindacato Horeca «la salute viene prima di tutto, ma anche la chiarezza è fondamentale. Noi nei locali creiamo aggregazione, non assembramenti». Roberto Baioni, anche lui del gruppo Ho-Re.Ca sottolinea che «tutti i locali cercano di tamponare l'emergenza lavorando bene. Ma bisogna anche ricordare che il virus c'è alle due di notte, così come c'è alle 8 di mattina. Se i locali chiudono a mezzanotte si rischia che i ragazzi poi vadano a creare assembramenti in altre zone più difficili da controllare».

Thomas Delbianco

