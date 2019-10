Piste ciclabili da potenziare lungo il Foglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOPESARO L'Amministrazione comunale punta ad ampliare ancora la rete ciclabile, prediligendo quei tratti di collegamento fra un quartiere e l'altro per non avere zone scoperte. Gli uffici del servizio Lavori Pubblici e Viabilità, stanno lavorando a un nuovo tratto ciclabile sull'argine destro del Foglia. Un progetto ambizioso grazie a un bando che di recente il nostro Comune si è aggiudicato. Parliamo di un'azione promossa dal ministero dell'Ambiente per un finanziamento che l'ente si è aggiudicato di 900 mila euro. Ma prima di...