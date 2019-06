«Pista pericolosa strada scivolosa e semicurva cieca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SEGNALAZIONEPESARO Non solo il caldo che ha deteriorato un tratto della ciclabile a Sottomonte, anche se è già stata risistemata. Ora spuntano anche problemi di sicurezza per il percorso delle bici che scorre a fianco al mare. A sollevarli, è il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Lorenzo Lugli: «Ciclabili poco sicure. Basta un colpo d'occhio per notare 4 cose che non vanno afferma Lugli, mostrando l'immagine della ciclabile Pesaro-Fano in un tratto in semi-curva, nella zona dei Gelsi - Manca lo specchio per vedere oltre...