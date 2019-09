«Piscina Pentathlon 400mila euro all'anno di debiti accumulati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I NODIPESARO «Piscina Pentathlon, un buco di 400mila euro all'anno. E ora il Comune rischia pure il contenzioso». Nel consiglio comunale di ieri pomeriggio era in scaletta l'interrogazione dei consiglieri di Prima C'è Pesaro-Fdi Nicola Baiocchi e Giulia Marchionni, per la quale non si è arrivati alla risposta dell'amministrazione comunale, attesa a questo punto nella prossima seduta. «Sin dall'inaugurazione dell'impianto intervengono i due esponenti di opposizione - eravamo fortemente contrari all'apertura della piscina di via Togliatti...