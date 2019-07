Piovono calcinacci dal ponte e via La Marca resterà chiusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOPESARO Tutti a monitorare il cavalcaferrovia e a stare con il naso insù (cede? non cede?) a radiografare gli acciacchi e intanto chi perde i pezzi è il cavalcavia di via La Marca con il tratto di strada interessato da ieri mattina chiusa al traffico per la caduta di calcinacci. Diciamocelo, la struttura non è proprio fortunata. La questione è ben nota all'Amministrazione che già da oltre un anno ha stanziato i fondi (circa 140mila euro) per la sistemazione di un tratto del ponte, circa sette metri corrispondenti alla campata che si...