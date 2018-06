Piove dentro e rischio distacchi Palazzo di Giustizia, quanti guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOPESARO Uno sciopero che mette in luce tutte le carenze delle sedi giudiziarie e che è legato al tema dell'edilizia nei tribunali. A Pesaro il Palazzo di Giustizia ha diversi nodi da sciogliere, il primo verrà affrontato la prossima settimana. Ieri mattina le udienze erano sospese per lo sciopero degli avvocati come conferma il presidente dell'Ordine Danilo Del Prete: «E' una protesta che parte da Bari dopo quanto successo al Palazzo di Giustizia rispetto al rischio crolli. Qui a Pesaro abbiamo alcune criticità. Lunedì il...