Pieri lascia Aspes «Segno di rispetto verso gli elettori»

LA SCELTAPESARO Luca Pieri si è dimesso dalla Presidenza Aspes, proprio alla vigilia della presentazione delle candidature per le elezioni comunali, che lo vede nella lista del Pd. «Lascio Aspes perchè per legge l'amministratore di una società, che è anche rappresentante legale ha un'eleggibilità e nel rispetto degli elettori, con l'accettazione alla mia candidatura, è giusto lasciare quel ruolo. Una scelta in primis proprio per gli elettori. Lascio con tante positività, i rapporti umani e di collaborazione, che dopo cinque anni si...