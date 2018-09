Picchia la moglie: non potrà avvicinarsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STALKINGPESARO Un altro caso di maltrattamenti in famiglia. Tanto che i carabinieri sono dovuti intervenuti l'altra notte per placare un uomo che aveva iniziato a picchiare la moglie. Una storia di soprusi culminata con una chiamata disperata alle forze dell'ordine da parte della donna dopo che la situazione che aveva superato ogni limite. Così i militari sono intervenuti nel cuore della notte per calmare l'uomo e cercare di riportare la situazione alla normalità dopo aver tranquillizzato e rassicurato la donna malmenata dal marito. Ma è...