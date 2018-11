Piazzetta, pozzo e giardino c'è il tris per il San Bartolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RINASCITAPESARO Pioggia e maltempo riportano in primo piano le vicende del Colle San Bartolo, del suo parco e dei meravigliosi borghi feriti gravemente nell'incendio dell'agosto 2016. E partendo da Fiorenzuola c'è una piazzetta da valorizzare e che diventerà ancora di più uno spazio identitario per la comunità : stiamo parlando di piazzetta Alighieri. Il parco San Bartolo continua infatti a intercettare nuovi fondi per la rinascita e la valorizzazione della sua falesia e dei borghi. Le risorseLe nuove risorse questa volta arrivano...